Este protector solar es uno de los mejores en su clase y salvará tu piel en estos días tan calientes Este producto es perfecto para usar debajo del maquillaje porque también funciona como primer y permite que el maquillaje dure mucho más. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Entre todos los productos que incluye una buena rutina de belleza, ninguno es más importante que el protector solar. Si hay algo que enfatizan tanto los dermatólogos, como otros expertos, es el uso diario de un protector solar que tenga por lo menos un SPF de 30. Eso hasta en los días más nublados. Y es que como ya sabemos, los rayos de sol son muy dañinos para la piel. No solo provocan arrugas prematuras, sino que también manchan la piel y hasta pueden causar melanoma, un cáncer que podría ser mortal. Para nuestra suerte, existen muchos protectores solares que son excelentes y que además contienen otros beneficios para la piel. Muchos de ellos tienen una alta protección, pero también fungen como maquillaje, porque tienen un poco de color y te ayudan a emparejar la piel. Otros también tienen vitaminas e ingredientes que mejoran la piel y la mantienen radiante. Tengo varios en mi lista de favoritos, pero en este momento hay uno que se ha convertido en mi favorito y que no he dejado de usar desde que empezó el verano. Hablo del Unseen Sunscreen SPF 40, de Supergoop!, catalogado como uno de los mejores en su clase y no es para menos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Protector solar Credit: Cortesía Este protector tiene una fórmula libre de aceite y contiene antioxidantes que son ideales para la piel. Además, contiene ingredientes como la manteca de karité, los ésteres de jojoba, semillas de espuma de pradera y algas rojas. Es perfecto para usar debajo del maquillaje porque hace la función de primer haciendo que los productos duren mucho más en el rostro, mientras te protege del sol. Incluso la piel se ve hermosa solo con solo usar el protector. ¿Aún mejor? Ayuda a disimular las líneas de expresión y a emparejar la piel. Es realmente buenísimo. El Unseen Sunscreen SPF 40, de Supergoop! cuesta $36 y lo encuentras en sephora.com

