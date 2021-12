Este producto te protege del sol mientras te ayuda obtener el mejor bronceado Está compuesto con aceite de argán y vitamina E, y huele delicioso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son muchos los productos que incluye una buena rutina de belleza, pero ninguno más importante que el protector solar. Si hay algo que enfatizan tanto los dermatólogos, como otros expertos, es el uso diario de un protector solar que tenga por lo menos un SPF de 30. Y es que como ya sabemos, los rayos de sol son muy dañinos para la piel. Estos no solo provocan arrugas prematuras, sino que también manchan la piel y hasta pueden causar melanoma, un cáncer que podría ser mortal. Si bien siempre nos enfocamos en proteger el rostro, cuando vamos de vacaciones a la playa, es importante también proteger la piel del cuerpo. Esta también puede maltratarse mucho con la exposición al sol y también puede sufrir quemaduras si es expuesta por varios días al sol sin una buena protección. Por suerte existen muchos protectores solares que son excelentes y que además contienen otros beneficios para la piel. Uno de ellos es la Sun Lotion SPF 30, de Moroccanoil Sun. Este producto, que es además funge como una crema hidratante, está compuesto aceite de argán y vitamina E, ingredientes que ayudan a hidratar, suavizar y proteger la piel. Protector solar para el cuerpo, moroccanoil Credit: Cortesía Lo mejor de todo es que, aunque te apliques este protector, de igual manera obtendrás ese tono bronceado que todas buscamos cuando vamos a la playa. La Sun Lotion SPF 30, de Moroccanoil cuesta $32 y también está disponible con SPF 50. Puedes obtener este protector solar en moroccanoil.com

