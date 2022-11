Este protector solar deja un glow increíble en la piel y es perfecto para usar durante los meses de frío Este es uno de los protectors solares solares más populares y eficientes del mercado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una buena rutina de belleza no está completa sin un buen protector solar. De hecho, este es el producto más importante. Si hay algo que enfatizan tanto los dermatólogos, como otros expertos, es el uso diario de un protector solar que tenga por lo menos un SPF de 30. Este producto se debe usar hasta en los días más nublados y por supuesto, en el invierno. Los rayos de sol son muy dañinos para la piel porque no solo provocan arrugas prematuras, sino que también manchan la piel y hasta pueden causar melanoma, un cáncer que podría ser mortal. Es por eso que es muy importante encontrar un buen protector solar y aplicarlo cada día sin excepción. Por suerte encontrar uno que nos guste y le vaya de maravilla a nuestra piel, no es una tarea difícil porque son muchos los protectores efectivos que podemos encontrar en el mercado. Uno de ellos es el Protect + Glow Daily Sunscreen Gel Broad Spectrum SPF 30, de Tula Skincare, un productor increíble que se convertirá en tu mejor aliado. Está compuesto con extracto de probióticos que hacen que la piel esté más suave, Piña y papaya, para que ayuda a que la piel se empareje, al igual que raíz de jengibre silvestre, para proteger la piel de la contaminación y la luz azul. Lo mejor es que contrario a otros productos de su clase, este no deja una capa blanca en la piel. Al contrario, este protector solar deja el rostro con un glow increíble. Es ideal para usarlo debajo del maquillaje o durante esos días que no quieres usar nada más que tus cremas. El Protect + Glow Daily Sunscreen Gel Broad Spectrum SPF 30, de Tula Skincare, cuesta $38 y lo puedes encontrar en sephora.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN protector solar, Tula skincare Credit: Cortesía

