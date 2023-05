Celebra el Día Nacional del Protector Solar con las opciones favoritas de nuestras editoras de belleza Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Día Nacional Bloqueador solar Credit: Liudmila Chernetska/iStock/Getty Images El mejor producto para prevenir el envejecimiento de la piel es el protector solar. Pero este aliado de belleza ha evolucionado mucho y lejos de ser las cremas pesadas que dejaban restos blancos en la piel y eran difíciles de extender del pasado, ahora combinan la protección frente a los rayos UVA/UVB con los mejores ingredientes para el cuidado diario de la piel. Empezar galería Ligero y refrescante Día Nacional Bloqueador solar Credit: Cortesía "Esta bruma ligera es la mejor manera de protegerme del sol y la luz azul de la computadora, a la vez que sella mi maquillaje. Con ingredientes como la vitamina E, refresca y cuida mi piel y es perfecta para llevarla en la bolsa y usarla en cualquier momento del día". Kika Rocha, directora de moda y belleza sobre Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen Setting Mist, de itk. $14.97. walmart.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Eco friendly Día Nacional Bloqueador solar Credit: Cortesía "Siempre busco productos que lleven el menor número de ingredientes cuestionables en sus fórmulas y este protector acaba de ser verificado por el Environmental Working Group (EWG) como uno de los más saludables del mercado. Además de sus componentes limpios, este stick fácil de aplicar es de amplio espectro, sin fragancia, vegano, libre de crueldad animal, no daña los fondos marinos y su envase no contiene plásticos". Pilar Sopeséns, editora de moda y belleza, sobre Mineral Sunscreen Face Stick Unscented, de Attitude. $15.85. amazon.com 2 de 8 Ver Todo Suero sedoso Día Nacional Bloqueador solar Credit: Cortesía "Pronto me voy de vacaciones al Caribe y este suero de protección es uno de mis esenciales de belleza. Me encanta que es suave y ligero como la seda Además, deja mi piel radiante, sin ningún residuo blanco". Leonela Taveras, escritora y productora digital sobre el Tulip Dew Sunscreen Serum Vitamins & 100 % mineral Broad Spectrum SPF 50 de Bloomeffects. $65 bloomeffects.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Gotas de luz Día Nacional Bloqueador solar Credit: Cortesía "Como último paso en mi rutina uso estas gotas ligeras que protegen de los rayos UVA/UVB y muchas cosas más. Pensadas para pieles con tendencia acnéica, hiperpigmentación o sensibilidad, corrigen esos problemas a a vez que le dan a mi rostro un aspecto luminoso y aterciopelado". Laura Acosta, escritora de moda y belleza sobre AM Sunsceen Glowdrops SPF 50+, de Inde Wild. $29. indewild.com 4 de 8 Ver Todo Uso diario Día Nacional Bloqueador solar Credit: Cortesía "En los meses de verano que llevamos ropa más fresca y nos exponemos más al sol, es ideal tener una loción para el cuerpo con spf como esta, que también nutre y suaviza la piel, con una textura tan ligera y agradable que no da pereza usar a diario". Kika Rocha, directora de moda y belleza sobre Total Package Replenishing Body Lotion Mineral SPF 30, de Versed. $19.99. versedskin.com 5 de 8 Ver Todo Hidratación extra Día Nacional Bloqueador solar Credit: Cortesía "Para mi piel sensible y con tendencia a ser reseca, este producto no solo me protege del sol, sino que también me mantiene el rostro hidratado y lo ayuda a emparejar el tono gracias a su fórmula que incluye ingredientes potentes como la niacinamida, el ácido hialurónico y el aloe". Leonela Taveras, escritora y productora digital de People en Español sobre Watermelon Glow Niacinamide Sunscreen SPF 50 de Glow Recipe. $35. sephora.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Aire vintage Día Nacional Bloqueador solar Credit: Cortesía "Cada vez que me aplico este protector me siento como la guinda del pastel. Con su novedoso formato, que imita un bote de nata montada, y su textura mousse, se extiende con facilidad por la piel, sin dejar residuos ni sensación pegajosa. Además, tiene un aroma delicioso a vacaciones". Laura Acosta, escritora de moda y belleza sobre, sobre Classic Whip SPF 30, de Vacation. $17.60. vacation.inc 7 de 8 Ver Todo Para los niños Día Nacional Bloqueador solar Credit: Cortesía "Como mamá de tres me preocupa que mis hijos estén a salvo de los efectos nocivos del sol y esta loción no pegajosa, puedo usarla tanto en su cara como en su cuerpo, sin temor a irritaciones. ¡Es tan agradable que no tengo que perseguirles para dársela! Además es resistente al agua y la arena se sacude con facilidad después de aplicarla". Pilar Sopeséns, editora de moda y belleza, sobre Anthelios Gentle Lotion Kids Sunscreen Spf 50, de La Roche-Posay. $32.99. laroche-posay.us 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

