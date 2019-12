¿Quieres una piel más firme y radiante? Este producto te dará eso y más Lo mejor de todo es que solo cuesta $28. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es un secreto a voces que, si quieres que tu piel luzca más joven, radiante y con un glow envidiable, tienes que incluir un suero en tu rutina de belleza. Este tipo de productos, que en los últimos años ha adquirido más popularidad, no solo ayuda a cambiar la textura de la piel en cuestión de semanas, sino que también la ayuda a mantenerse radiante, le deposita las vitaminas necesarias y ayuda a disimular las arrugas. Los sueros penetran en la piel de manera más profunda y tienen propiedades e ingredientes rejuvenecedores en mayor concentración. Por eso para mi este es un producto esencial y ahora tengo un nuevo favorito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque el producto del que hablo está clasificado como un tónico, yo lo he estado usando en lugar de mi suero y la verdad es que estoy maravillada. Hablo del Resurfacing Treatment Toner with Apple Sider Vinegar, de Boscia y desde que empecé a usarlo mi piel luce más firme, más clara, más radiante. He notado cómo las manchas han ido desapareciendo y la manera en que la piel brilla. Y es que este producto está formulado con un 20% de complejo ácido, lo que ayuda a exfoliar la piel y regenerarla. También tiene vinagre de cidra de manzana lo que tonifica la piel y ayuda a disimular las arrugas, al igual que una mezcla de hierbas de sauce y hojas de jojoba, que mantiene la piel hidratada. Image zoom Mi piel ya no es la misma. La noto más saludable y sin duda las manchas ya casi desaparecieron por completo, y solo llevo tres semanas usándolo. La verdad es que estoy fascinada. Esto es una maravilla y ya no puedo vivir sin usarlo. El Resurfacing Treatment Toner with Apple Sider Vinegar, de Boscia cuesta $28 y lo puedes conseguir en Boscia.com, en tiendas Sephora o en Sephora.com. Advertisement

