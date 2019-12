Las cejas se han convertido en las protagonistas del rostro, tal y como lo eran en la de década de los 80. Esta nueva tendencia ha llevado a muchas chicas, incluyéndome a mi, a aprender a maquillarlas e inclusive a recurrir a métodos como el microblading para lucir cejas perfectas. Y es que tenemos que admitir que son el marco de la cara y tenerlas mal arregladas puede cambiar completamente la manera en que ve el tu rostro y como luce le maquillaje. Eso sí, hacer que luzcan perfectas y en armonía no es tarea fácil y lo digo por experiencia propia.

No hace tanto tiempo que empecé a pintarme las cejas porque antes no tenía la necesidad. Hace un poco más de un año que me cambié el color de pelo y por supuesto me tocó cambiarme el color de las cejas y de paso buscar los productos que me ayudaran a hacerlo de la manera más fácil y rápida. Tengo que confesar que con tantas opciones en el mercado no fue nada fácil encontrar el perfecto para mi. Por suerte probé un lápiz que no solo tiene el color ideal, sino que también es superfácil de usar.

Hablo del Goof Proof Brow Pencil Easy Shape & Fill, de Benefit. Solo puedo decir que este lápiz es una maravilla. Además de que encontré el color perfecto, algo que no fue fácil, este lápiz tiene un diseño que le permite hasta a las menos experta, maquillarse las cejas muy bien. Tiene una parte más fina para definir la forma de las cejas, y otra parte más plana para rellenarlas. Además, también incluye una brocha para peinarlas y hacer que luzcan lo más natural posible.

Image zoom

A mi me encanta que no se corre y queda intacto todo el día. Viene en 12 tonos. Yo uso el 2.75 y le va perfecto a al color de mi cabello. La verdad es que estoy fascinada. Ya no se me hace una tortura pintarme las cejas.

El Goof Proof Brow Pencil Easy Shape & Fill, de Benefit cuesta $24 y lo puedes encontrar en Macys.com.