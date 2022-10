Este suero combate las arrugas mientras desaparece por completo las ojeras Este suero es tan potente que puedes ver resultados después de la primera semana de empezar a usarlo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si quieres tener una piel joven y fresca por más tiempo, necesitas empezar a cuidarte a temprana edad y tu rutina de belleza debe ser constante. Es importante usar los productos adecuados para tus necesidades e irlos cambiando cada dos o tres años para que te ayuden a mejorar los problemas que van llegando con la edad. Si bien es cierto que debemos cuidarnos todo el rostro y la piel del cuerpo, no podemos negar que una de las áreas que más sufren el paso del tiempo, es el área de los ojos. Por eso es importante tratarla con mucho cuidado y usar una crema potente que la mantenga hidratada, que mejore la inflamación, las arrugas y también las ojeras. Son precisamente las ojeras, el problema que achaca a la mayoría de las mujeres y hombres, y por suerte, para ayudar a disimularlas, existen excelentes productos. Uno de los mejores en este renglón es el Powerful-Strength Dark Circle Reducing Vitamin C Eye Serum, de Kiehl 's, un potente producto que hace maravillas por la delicada área de los ojos. Este suero está formulado con un 10% de pura vitamina C, un antioxidante que ayuda a mejorar la textura de la piel, mejora la apariencia de las arrugas y aporta luminosidad. Además contiene péptidos que son perfectos para desaparecer las ojeras y la inflamación en el área de los ojos, al igual que ácido hialurónico que ayuda a mantener la hidratación, algo muy importante para evitar que se marquen más las arrugas y líneas de expresión, y a que salgan nuevas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN crema para area ojos Credit: Cortesía Este es realmente uno de los mejores productos para cuidar la delicada piel del área de los ojos y los resultados se empiezan a ver después de la primera semana de empezar a usarlo. El Powerful-Strength Dark Circle Reducing Vitamin C Eye Serum, de Kiehl's, cuesta $50 y lo puedes obtener en saksfifthavenue.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Este suero combate las arrugas mientras desaparece por completo las ojeras

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.