Este producto quita el brillo y la grasa del rostro en un dos por tres Esto es lo que necesitas durante estos días de verano que las temperaturas altas no dan treguas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En mi constante búsqueda de los mejores productos del mercado, siempre me encuentro con algunas joyas del maquillaje o para el cuidado de la piel, sin las que ya no puedo vivir. Y es que cuando encuentras un producto que cumple lo que promete y encima de eso, es más de lo que esperabas, ya no puedes dejarlo de usar. Tengo algunos productos que he usado por años y otros que he ido descubriendo cada temporada y que ya se han vuelto un must en mi rutina. Cuando llega el verano trato de cambiar algunos de mis productos tanto de maquillaje como los de la piel. Uso cosas más ligeras y que dejen mi piel más luminosa. El problema con los productos más ligeros en que con el calor duran mucho menos y tienden a hacer que la piel luzca más grasosa. Por eso quedé fascinada con un producto que empecé a usar hace unas semanas. Hablo de los blotting papers de NYX, unas pequeñas hojitas que desaparecen toda la grasa de tu rostro en un dos por tres. Están hechas 100% de papel pulpado así es que tienen la máxima absorción. Ayudan a controlar el brillo y a que el maquillaje se vea más mate y de paso, que dure más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN blotting papers Credit: Cortesía Vienen en un paquete bien compacto, perfecto para llevar en el bolso, que contiene 50 hojitas, así que te van a durar un buen tiempo. Solo tienes que sacar una de las hojitas, presionarla en las áreas en las que tengas brillo y de inmediato el rostro lucirá increíble. Es realmente uno de productos más necesarios durante esos días de verano que hace tanto calor. El paquete de 50 cuesta $4 y lo encuentras de nyxcosmetics.com

