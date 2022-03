El producto para el cabello que no puede faltarme durante mis vacaciones en la playa El cabello es el que más sufre durante las vacaciones y este producto lo proteje y hidrata hasta en los días más calientes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Irme de vacaciones a la playa es uno de mis placeres favoritos. Y es que, nada como desconectarse de todo y pasar unos días disfrutando del sol y del mar caribe. Eso sí, para hacer eso, son muchas las cosas que debemos tener en cuenta y también que llevar, para que esas vacaciones no se conviertan en una pesadilla. No debemos, por ninguna razón, olvidar el protector solar tanto para la cara como para el cuerpo. El sol acelera el envejecimiento y puede hacer que aparezcan manchas que ya luego nunca se quitan. Además, protegerte puede evitar el cáncer en la piel. También es importante llevar unos cuantos vestidos maxis para que tus fotos queden espectaculares, y claro varios trajes de baño. Ahora bien, en mi caso también necesito llevar los mejores productos para tratar mi cabello. Mi pelo no se comporta muy bien en los climas muy calientes y tampoco cuando hace contacto con el agua del mar o la piscina. Por eso, yo me aseguro de llevar un tratamiento que lo acondicione muy bien y lo mantenga suave, al igual que un espray que no lo deje muy duro porque con la humedad se puede romper. También procuro llevar colas postizas para cuando ya mi pelo no tiene mucho arreglo. Otra cosa que no me puede faltar es la Hydrating Styling Cream, de Moroccanoil. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN moroccanoil crema para peinar Credit: Cortesía Este producto es mi salvación cada vez que viajo a la playa. Mi cabello no se riza y cuando estoy en la playa se pone grasoso rápidamente y ya luego no se ve bien suelto y se hace difícil hacer cualquier peinado. Por lo mismo yo opto por recogerlo ya sea en un moño alto o usando una cola postiza. Es ahí dónde entra en acción esta crema porque me ayuda a que el moño quede casi perfecto, que luzca como si me lo hubiera hecho un profesional. Además de que huele riquísimo, es perfecto para aplicar antes de secarte el cabello, ya que te ayuda a que se seque más suave, hidratado y brilloso. Incluso el cabello luce muy bien cuando aplico la crema y lo dejo secar al aire libre o con el aire de la secadora. Es uno de los mejores del mercado y se ha convertido en mi arma secreta durante mis vacaciones. La Hydrating Styling Cream, de Moroccanoil cuesta $16 y lo encuentras en moroccanoil.com

