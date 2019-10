¡Por fin! Encontré un producto que en segundos cubre por completo las canas

Para muchas mujeres, tener canas es un proceso de la vida el cual aceptan con orgullo. De hecho, muchas deciden no tocarlas y dejar que su cabello poco a pocos se vaya poniendo completamente blanco. Y tenemos que admitir que a muchas de ellas les sienta muy bien ese look. Pero, para otras mujeres tener canas es toda una tragedia y no podemos juzgarlas. Es por eso que los productos para cubrirlas se han vuelto muy populares. Los más populares son los tintes, que te permiten cubrirlas por completo y además por varias semanas. En mi caso, he tenido canas desde que estaba en mis 20 y la verdad no las soporto. Hago todo lo posible por cubrirlas, sobretodo ahora que tengo muchas y justo en la parte frontal de la cabeza. Aunque me las tiño cada vez que puedo, la verdad es que vuelven a notarse muy rápido y por suerte encontré un producto que me ayuda a cubrirlas por completo mientras me toca aplicar color nuevamente.

Hablo de Magic Root Cover Up, de L’Oréal. Este producto es una verdadera maravilla. Es fácil de aplicar, no tiene peróxido ni amonio y lo más importante es que cubre las canas de la manera más natural. Desde que lo empecé a usar me tiño con menos frecuencia y hasta ahora nadie ha notado que tengo una sola cana. ¡Qué éxito!

Image zoom

Este espray tiene un aplicador que difumina a la perfección el producto y te permite ser precisa para que la otra parte de tu pelo no se ensucie. Además, me encanta que no deja el cabello duro o inmanejable y tampoco lo moja, como pueden hacer otros productos. En solo minutos quedas libre de canas y luciendo tu pelo como de costumbre. Yo estoy fascinada.

El Magic Root Cover Up, de L’Oréal está disponible en siete colores y cuesta $7.29 en Target.com.