¡Omg! Este producto desapareció mis brotes de acné en menos de 24 horas En pocas horas empiezas a ver cómo va los brotes van desapareciendo Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este año, Los brotes de acné se han convertido en nuestro pan de cada día, ya sea a causa el estrés que ha traído la pandemia o por el constante uso de mascarillas. El hecho es que nuestra piel ha sufrido mucho los estragos de esta situación que nos ha tenido en vilo durante el 2020. En mi caso, durante los primeros meses de la cuarentena, mi piel empezó a actuar diferente, estaba más seca y opaca, y también empezaron a salirme horribles brotes de acné, algo que nunca me había sucedido. Si bien me sale una que otra espinilla de vez en cuando, nunca había sido tan fuerte y frecuente. Hice de todo para evitarlos y también para curarlos cuando me salían, pero la verdad nada me funcionaba. Por suerte descubrí un producto que resultó ser tan efectivo, que todavía no me lo creo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablo de la crema FAB Pharma BHA Acne Spot Treatment Gel 2% Salicylic Acid, de First Aid Beauty, un producto que secó mis brotes de acné en menos de 24 horas y no estoy exagerando. La marca hace productos excelentes y, de hecho, hace mucho tiempo uso su exfoliante. Sin embargo, de este producto no había escuchado nada y no estaba tan segura de usarlo. Me animé a hacerlo y no podía salir de mi asombro. Lo primero que noté es que, al poco tiempo de aplicarlo, bajó la inflamación y la rojez. En pocas horas también empecé a notar como las espinillas disminuían de tamaño. Al día siguiente mi cara estaba libre de brotes. Estoy maravillada. Image zoom Su efectividad se la debe a los dos potentes ingredientes con los que está compuesto, ácido salicílico y ácido glicólico, los cuales trabajan en combinación para desaparecer los brotes de acné en tiempo récord. El ácido salicílico destapa los poros y combate los brotes, mientras que el ácido glicólico ayuda a mejorar la textura de la piel y evita que queden marcas. El producto también contiene aloe vera, que ayuda calmar y hidratar la piel. FAB Pharma BHA Acne Spot Treatment Gel 2% Salicylic Acid, de First Aid Beauty cuesta $26 y lo puedes obtener en sephora.com

