No usaba primer hasta que probé este increíble producto By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los primers se han convertido en un must have para las chicas que aman el maquillaje y les gusta lucir una piel perfecta. Y es que este producto, más allá de humectar el rostro y prepararlo para el maquillaje, tiene otras funciones increíbles. Para nuestra suerte, un primer ya no solo hace que el maquillaje dure más, aunque esa cualidad nos encanta, sino que también tienen funciones como neutralizar el brillo en la piel, ayudar a que luzca más radiante y hasta minimizar los indeseables poros. Es precisamente esa última función la que yo buscaba en un primer y después de mucho buscar, encontré uno que me tiene fascinada. Hablo de The Silk Canvas Filter Finish Protective Primer, de Tatcha. Este producto se ha convertido en uno de los primers más vendidos y tiene increíbles reviews, por eso decidí probarlo y tengo que decir que todo lo que han dicho es verdad. Este correcto permite que el maquillaje dure mucho más, ayuda a que la piel está más lisa y sedosa para que así la base quede mejor. Pero lo mejor de todo es que desaparecer los poros por completo. Te aseguro que no vas a creer cómo luce tu piel instantes después de aplicarlo. Está compuesto con superalimentos japoneses, té verde, perlas blancas y doradas botánicos, arroz y algas, ingredientes que ayudan a proteger la piel de la contaminación y otros problemas del medio ambiente, a disimular las líneas de expresión, mejorar la textura de la piel y ayudan la piel a que luzca más radiante. Además, mantiene la piel libre de brillo. Image zoom Te juro que esto es una maravilla. Este es el producto que me hizo empezar a usar primer, algo que nunca había hecho. Es lo máximo. Lo mejor es que te dura muchísimo porque necesitas muy poco para lograr los mejores resultados. The Silk Canvas Filter Finish Protective Primer, de Tatcha, cuesta $52 y lo puedes conseguir en las tiendas Sephora o en Sephora.com. Advertisement EDIT POST

