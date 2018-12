El mejor polvo translucido para quitar el exceso de grasa del rostro

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Como adicta al maquillaje tengo muchísimos productos en mi tocador. Algunos los uso todos los días, otros de vez en cuando, y algunos ni recuerdo que los tengo. Me gusta probar productos nuevos y así quedarme con los que más me funcionen. Hace un tiempo buscaba desesperadamente polvos compactos translucidos que me dejaran el rostro libre del brillo excesivo y ese aceite que se va acumulando conforme van pasando las horas, especialmente cuando usas mucho maquillaje como yo. Me embarqué en la misión de probar los más populares, entre ellos uno que otro polvo suelto, y me encontré con una maravilla. Sí, así como lo leen, este producto es una maravilla.

Hablo e Smooth Operator Amazonian Clay Finishing Powder, de Tarte. Este polvo, que aunque luce blanco no tiene color, deja un acabado mate sin que la piel luzca reseca y manteniendo el glow. De hecho es tan eficaz, que tiene excelentes reviews.

Además está formulado para minimizar la apariencia de los poros y absorber toda la grasa del rostro sin la necesidad de usar mucho producto. Lo puedes usar diariamente encima de la base para que el maquillaje se quede intacto todo el día o puedes hacer como yo, que lo tengo en mi escritorio para aplicarlo solo cuando tengo exceso de grasa en la piel o si quiero refrescar mi maquillaje antes de una salida.

Cortesía

La verdad es que antes de probar este polvo, no era muy fanática de los setting powders porque lo mismo de que sentía que me dejaban la cara muy mate y desaparecían el glow. Pero este polvo me hizo cambiar de opinión totalmente. Ahora no puedo vivir sin él. Se ha convertido en mi arma secreta para un maquillaje perfecto y duradero.

El Smooth Operator Amazonian Clay Finishing Powder, de Tarte cuesta $35 y lo puedes encontrar en Dermstore.com.