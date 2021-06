Estos polvos te harán olvidar las bases de maquillaje Su efectividad los han convertido en uno de los productos más buscados y usados por las expertas. Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Encontrar un producto de maquillaje que le siente de maravilla a tu piel, que haga lo que promete y que encima luzca supernatural, no es tarea fácil. Y es que tenemos que admitir que no todos los productos nos favorecen y mucho menos no todos funcionan como queremos. Para las chicas que tienen manchas en el rostro, además de una buena base, también necesitan polvos ayuden no solo a que el maquillaje permanezca intacto todo el día, sino también a cubrir lo que la base no pudo. Incluso, en muchas ocasiones usar uno de estos polvos base, es más que suficiente. El otro día estaba mirando videos de TikTok y me encontré con un video que hablaba de algunos productos virales y entre ellos encontré unos polvos que hace un tiempo quería tratar y decidó comprarlos. Hablo de Infallible 24H Fresh Wear Foundation Powder, de L'Oréal Paris y tengo que admitir que la primera vez que los usé quedé boquiabierta al ver lo increíble que lucía mi piel. Este polvo no solo cubre todas las imperfecciones desde la primera aplicada, sino que también hace que la piel luzca como porcelana. También es importante destacar que no enfatiza las líneas de expresión ni hace que la piel luzca reseca u opaca como suele suceder otros productos de su clase. Eso sí, si vas a usar sin llevar base debajo, te recomiendo hidratar bien el rostro y usar un primer que deje la piel luminosa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN base, loreal, infallible, nuevo producto, 2021 Credit: Cortesía Lo mejor de todo es que hasta son ideales para cubrir las manchas sin tener que aplicar mucho producto. Eso sí, estos polvos son tan populares que posiblemente no sea muy fácil conseguirlos, pero te aseguro que vale mucho la pena buscarlos. El Infallible 24H Fresh Wear Foundation Powder, de L'Oréal Paris cuesta $14.99 y lo puedes encontrar en farmacias o en ulta.com

