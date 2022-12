Dile adiós a la piel opaca y sin vida con este poderoso producto El mejor producto para combatir las arrugas y deshacerse de las impurezas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Usar maquillaje de buena calidad y colores que le vayan bien a tu tez, es solo el primer paso para lucir flawless. Y es que no hay nada peor que ponerse maquillaje sobre una piel llena de impurezas porque por muy bueno que sea tu maquillaje, este no va a lucir bien. Es muy importante preparar la piel muy bien y no solo usando un suero, hidratante y protector solar, sino también usando mascarillas dos o tres veces a la semana y también un exfoliante. Cuando tienes textura en la piel y poros abiertos, también es buena idea usar un producto que promueva la renovación celular como un peel nocturno que sea lo suficientemente suave para que no maltrate tu piel pero si lo suficiente como para que deje tu piel como una porcelana. Una buena opción es el Beauty Sleep Power Peel, de Alpha-H. Este producto tiene un 10% de ácido glicólico que acelera la renovación de la piel para que luzca más luminosa y radiante. También contiene retinol que ayuda a la producción de colágeno, combate las arrugas y deja la piel más sedosa, al igual que aceite de flor de tanaceto azul que calma, y enzimas de papaya, que ayuda a aclarar y a mejorar la textura. Está formulado para que lo apliques antes de irte a dormir y promete mejorar la apariencia de las arrugas y la textura de la piel. Si lo usas dos veces a la semana, le puedes decir adiós a la piel opaca, reseca y sin vida, y darle la bienvenida a un rostro flawless.ue en el invierno no puedes dejar de usar. El Beauty Sleep Power Peel, de Alpha-H cuesta $106 y lo puedes obtener en us.alpha-h.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN peel Credit: Cortesía

