La mascarilla que salvó mi piel durante las vacaciones Con ingredientes como la manzanilla y la granada, esta mascarilla es ideal para hidratar y suavizar la piel Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando de mascarillas para el rostro se trata, puedo decir que las he probado casi todas. Y es que desde hace unos años este magnifico producto se ha convertido en un must en la rutina de belleza de millones de mujeres, y no es para menos. Una buena mascarilla da resultados instantáneos y gracias a eso nos puede sacar de apuros justo antes de una salida importante o durante las vacaciones. Las más populares del momento son las sheet masks, no solo por su efectividad, sino también porque son la mejor opción a la hora de viajar. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Este producto, también conocido como mascarilla facial comprimida de papel o celulosa, es tan efectivo como práctico y eso lo hace perfecto para llevarlo en tu equipaje de viaje o en el bolso para ponértelo durante el vuelo. En mis recientes vacaciones en la playa, las mascarillas me sirvieron de mucho. Y es que mi piel se sentía bastante reseca, se veía opaca y también inflamada. Por suerte las mascarillas me salvaron. Me llevé algunas para el área de los ojos y otras para la cara. Para el rostro llevé las Frosé Infusion Gel Mask, de Aceology, que contienen ingredientes como la granada, que protege la piel y la deja más radiante y el fruto de espino amarillo, que exfolia y reduce la inflamación. Además, también contiene manzanilla, que es ideal para suavizar y calmar el rostro. Image zoom Credit: Cortesía Me aplicaba una cada dos días y la dejaba puesta por unos 20 minutos. Cada vez que me retiraba la mascarilla, era sorprendente la diferencia que veía en mi piel. La verdad es que esta mascarilla es una maravilla y ahora se ha convertido en una de mis favoritas. Es bueno recordar que antes de usar cualquier sheet mask, debes limpiar muy bien el rostro y no debes quitarte el residuo de producto que quede en la piel, ya que esos ingredientes siguen trabajando por las próximas 12 horas. El paquete de 4 mascarillas Frosé Infusion Gel, de Aceology cuesta $64 y lo puedes obtener en aceology.com

