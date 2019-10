Nuestra piel nunca debe tener descanso y cuando hablo de descanso me refiero a que siempre debemos usar productos que nos ayuden a mantenerla saludable y luciendo radiante. Recordemos que en nuestra rutina diaria no debe faltar un hidratante con protector solar con SPF de 15 o más, un suero que contenga oxidantes y mineras, al igual que un aceite facial. Todos estos productos te ayudan a mantener las arrugas bien lejos y a tener una piel envidiable. Pero no podemos negar que nada como encontrar una mascarilla que reviva la piel y nos deje luciendo como que acabamos de dormir unas 12 horas. Hace mucho tiempo que descubrí una de mis favoritas y aunque la dejé de usar por una temporada, hoy en día sigue estando en mis must haves de belleza.

Hablo de la mascarilla Triple Oxygen, de Bliss. Te cuento que esta fue la primera mascarilla que usé en mi vida y desde el primer momento me obsesioné con ella. Cuando apenas empezaba a cuidar mi piel, me recomendaron esta popular mascarilla y la verdad es que me encantó. En ese momento era la única que usaba y me parecía que hacía una gran diferencia en mi piel. Luego empezó a popularizarse este producto y muchas marcas empezaron a lanzar versiones similares y por supuesto que me dispuse a probar otras. Dejé de usarla por un buen tiempo, pero la volví a agregar a mi rutina y ahora me pregunto, ¿cómo pude dejar de usarla?

Esta mascarilla se activa al tocar la piel, que es cuando se vuelve espuma y empieza a penetrar. Limpia, exfolia, estimula e hidrata, dejando la piel muy radiante y con ese glow a todas nos encanta. Es como una inyectarte una alta dosis de oxígeno en el rostro.

Image zoom Cortesía

Está compuesta con extracto de té verde y semillas de uva, ingredientes que ayudan a proteger la piel de los radicales libres y agresores, y vitaminas C y E, que mejora la textura de la piel y le da luminosidad. También contiene extracto de salvado de arroz, que calma la irritación y promueve la hidratación, al igual que jugo de hoja de aloe, para que el rostro se mantenga hidratado.

Yo la uso dos veces a la semana y te aseguro que esta mascarilla es una joya. Lo mejor de todo es que solo cuesta $22 y la puedes encontrar en Blissworld.com o en Target.