No podía creer como lucía mi piel después de haber usado esta mascarilla By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando de mascarillas para el rostro se trata puedo decir que gracias a mi trabajo las he probado casi todas. Y es que desde hace unos años este magnifico producto se ha convertido en un must en la rutina de belleza de millones de mujeres y no es para menos. Una buena mascarilla da resultados instantáneos y gracias a eso nos puede sacar de apuros justo antes de una salida importante. Las más populares del momento son las sheet masks y yo estoy obsesionada con ellas. Estas mascarillas también conocido como mascarillas faciales comprimidas de papel o celulosa, son tan efectivas como prácticas y eso las hace perfectas para llevarlas en tu equipaje de viaje, durante un vuelo largo o incluso cuando tienes un receso en tu trabajo. En particular estoy obsesionada con una que probé hace poco y me dejó la piel tan increíble que ahora es sin duda mi favorita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablo de la Dual Mask: Age Defying & Firming, de Vitabrid C12 la cual está formulada con vitamina C y péptidos y la cual además tiene suero dentro del empaque para que lo apliques ya sea antes o después de ponértela. En poco tiempo te deposita una dosis de hidratación profunda que rejuvenece la piel, la deja más radiante y hace que las arrugas sean menos notables. Image zoom La verdad es una maravilla. Yo no podía creer cómo lucía mi piel después de usarla. Lo ideal es dejarla puesta por unos 10 o 20 minutos, pero yo la dejo un poco más y mi piel me lo agradece. Recuerda usarla después de que limpies muy bien el rostro y no debes quitarte el residuo de producto que quede en la piel porque estos ingredientes siguen trabajando por las próximas 12 horas. La Dual Mas: Age Defying & Firming, de Vitabrid C12 cuesta $17.50 y la puedes encontrar en Vitabrid.com. Advertisement

