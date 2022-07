Esta mascarilla deja el cabello tan saludable que no vas a recordar que estaba maltratado Con ingredientes como el aceite de argán y proteína de cachemira, este tratamiento hace maravillas en tu melena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para mí, el pelo siempre ha sido muy importante, al igual que para la mayoría de las latinas. Tener una cabellera sedosa y con mucho brillo siempre ha sido mi meta, pero tengo que admitir que después de hacerme highlights, mi pelo empezó a verse opaco y sin vida. Aunque lo cuido mucho y cada semana me aplico tratamientos que lo hidratan y lo ayudan a restablecerse, devolverle el brillo no ha sido tarea fácil. Tengo que confesar que he tratado muchos productos y tengo varios favoritos porque me han funcionado muy bien. Entre esos favoritos está la Revitalizing Mask, de Balmain Hair, un producto que me ha dado increíbles resultados. Y es que en los meses de verano, mi cabello tiende a resecarse más y a también a romperse. Por eso necesito usar tratamientos profundos y con los ingredientes adecuados para mantenerlo en óptimas condiciones. Este tratamiento está formulado con ingredientes como el aceite de argán, que se absorbe muy bien en las hebras del cabello ayudándolo a restablecerse y a mejorar el daño causado por los tintes. Además, tiene vitaminas E, F y P que reviven la melena y protegen el cuero cabelludo, al igual que proteína de cachemira que ayuda a que esté más manejable y con movimiento. Por eso cuando me enviaron este nuevo producto, cuya función principal es darle un brillo incomparable al cabello, la realidad es que dudé un poco. Pero de todas maneras decidí probarlo y ¡omg! no podía creer los resultados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN cabello, balmain Credit: Cortesía Desde que empecé a usar esta mascarilla he visto un cambio muy positivo en mi melena. Se ve más saludable, más hidratada y con mucho más vida. Incluso, tiene más brillo y me ha crecido. Es una excelente opción para las chicas que tienen el cabello maltratado a consecuencia de los tintes. La Revitalizing Mask, de Balmain Hair cuesta $55 y la puedes obtener en balmainhair.us

