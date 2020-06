La mascarilla casera que le dará una nueva vida a tus rizos Los ingredientes los encuentras en tu cocina Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien el pelo rizo está muy in y todas lo quisiéramos llevar así, Pero poder tenerlo en óptimas condiciones no es tan fácil como parece. Por eso existen productos especiales que permiten mantenerlos hidratados, brillosos y luciendo increíbles. Eso es algo que sabe muy bien Ona Díaz-Santín, especialista en cabello rizado y CEO del 5 Salon & Spa en Nueva Jersey. Díaz sabe muy bien cómo tratar y sacarle ventaja al hermoso cabello rizo y por eso le pedimos que compartiera con nosotras una de las mascarillas en las que más confía para hidratar el cabello de forma natural. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Lo que se va a necesitar para esta mascarilla es superfácil”, explica la experta. “Una toallita, papel por si acaso lo necesitas para la cara. Tenemos un guineo, tenemos un aguacate. Puede ser pequeño y si es pequeño lo puedes usar entero”. Además de esos ingredientes, la receta también lleva dos onzas de leche y una cucharada de una mezcla de aceites de Vitamina E, castrol, árgano, coco, olivo y de semilla de uvas. Luego de que tengas todos los ingredientes, los licúas y luego procedes a aplicarlo en el cabello empezando en la punta y luego subes a las raíces. Image zoom La estilista aconseja dejar la mascarilla por unos 30 minutos antes de proceder a lavarte la cabeza. Díaz también aconseja desenredar el pelo con un cepillo como el Wet Brush, que según contó, es su favorito. El resultado es un cabello manejable, brilloso y luciendo mucho más saludable. Si quieres ver todo el proceso no te pierdas el video al inicio del artículo.

Close Share options

Close View image La mascarilla casera que le dará una nueva vida a tus rizos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.