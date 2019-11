Esta es la mascarilla hidratante que tu piel necesita durante los meses de frío No tiene parabenos, siliconas ni colorantes artificiales. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Encontrar un producto para el rostro que te dé los resultados que esperas no es tarea fácil. Hay tantas opciones en el mercado que a veces es difícil dar con la que nos proporcione el resultado que realmente deseamos y que va a hacer una diferencia en nuestra rutina de belleza. Entre los productos de belleza más populares del momento están las mascarillas porque no solo nos quitan las impurezas de la piel y la hidratan, sino que también te depositan algunas de las vitaminas más importantes para la salud de la piel y de paso la dejan con un glow envidiable. En mi caso y gracias a mi trabajo he tenido la oportunidad de probar muchas, de las cuales he elegido mis favoritas. ¿Mi nueva obsesión? Una de las mascarillas la línea de belleza de la presentadora de televisión Giuliana Rancic. Hablo de la mascarilla Honey Glow, de Fountain of Truth, un producto esencial para los meses de frío cuando la piel necesita más hidratación que nunca. Al igual que todos los productos de la línea, esta mascarilla está hecha con ingredientes biodegradables, no fue probada en animales y no tiene ingredientes como aceite mineral, petróleo, parabenos ni colorantes artificiales, cosas que podrían dañar la piel. Entre sus potentes ingredientes está tres tipos de mieles orgánicas y extractos de jalea real y propóleos, lo que la hace una mascarilla superhidratante, que además revitaliza la piel y la deja con un glow envidiable. La primera vez que la use noté cómo mi piel se sentía más hidratada, más suave y hasta las pequeñas manchas que tengo no estaban tan notables. Image zoom Cortesía Aparte tiene un aroma riquísimo y su textura se siente increíble en la piel. Al aplicarla y masajearla en el rostro sientes como se calienta y te da una sensación de bienestar y sientes como la piel se está hidratando. Yo estoy fascinada. La mascarilla Honey Glow, de Fountain of Truth cuesta $60 y la puedes obtener en Ulta.com. Advertisement

