La mascarilla que necesita tu piel para evitar que se maltrate durante esta temporada Estos meses de frío tu piel necesita más cuidados que nunca. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante los meses de invierno es cuando más necesitamos hidratar profundamente la piel y mantenerla con un glow envidiable. Para eso lo primero que hay que hacer es asegurarse de siempre usar un hidratante que tengo protector solar. Recuerda que eso nunca debe faltar. También esta es la época en que tu rostro necesita más mascarillas que te puedan dar en un dos por tres los nutrientes que necesitas. Y es que tenemos que admitir que una mascarilla es la manera más rápida de revitalizar la piel seca y opaca. Yo soy adicta a todo tipo de mascarillas, pero en especial a las sheet masks porque son fáciles de aplicar, te dan lo que necesitas en 10 minutos y, además, las hay para todas los gustos y necesidades. Como tengo la suerte de probar muchos productos y mascarillas, ya tengo varias favoritas, entre ellas la Vital Hydra Solution, de Dr. Jart+, un producto que todas deben tener durante estos meses con estas temperaturas tan inclementes. Está compuesta con ingredientes como el ácido hialurónico que hidrata profundamente y retiene esa hidratación y extracto de algas que ayuda a la producción de colágeno, al igual que xilitol, que también hidrata y fortalece la barrera de la piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mascarilla hidratante, piel, belleza Credit: Cortesía El resultado es una piel más hidratada, rejuvenecida, suave y con una luminosidad envidiable. Y si la usas dos veces a la semana, no vas a creer lo maravillosa que estará tu piel. Cada mascarilla Vital Hydra Solution, de Dr. Jart+ cuesta $6 y la puedes encontrar en sephora.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La mascarilla que necesita tu piel para evitar que se maltrate durante esta temporada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.