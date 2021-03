Esta mascarilla también funciona como exfoliante y es lo mejor que le pondrás a tu piel Contiene ingredientes como las vitaminas C y E, al igual que aceite de almendras, miel y semillas de cereza. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Encontrar un producto para el rostro que te dé los resultados que esperas no es tarea fácil. Hay tantas opciones en el mercado que a veces es difícil dar con el que nos proporcione el resultado que realmente queremos y que realmente haga una diferencia en nuestra rutina de belleza. Son muchos los productos que usamos a diario en nuestra rutina de belleza, pero entre los más populares del momento están las mascarillas. Y es que no solo nos quitan las impurezas de la piel y la hidratada, sino que también te depositan vitaminas y te dejan un glow envidiable. En mi caso he tenido la oportunidad de probar muchas mascarillas, de las cuales varias se han convertido en mis favoritas, entre ellas está una que tengo hace un buen tiempo tratando y es sind duda, una de las que más uso. Hablo de Moment of Truth 2-in-1 Polishing Sugar Mask, de Ole Henriksen, una mascarilla que se ha convertido en un most para mi y por varias razones. Está compuesta con ingredientes como la fruta de rosa mosqueta, semillas de cereza y aceite de almendra, que ayudan a hidratar la piel, revitalizarla y dejarla más suave. Además, también contiene vitamina E, que ayuda a revivir la piel, y uno de sus ingredientes principales es la vitamina C, que como ya sabemos ayudar a emparejarla y a darle esa luminosidad que tanto nos gusta. A mi me encanta sobretodo porque cuando la uso, automáticamente veo el cambio en mi piel. Y por supuesto que me encanta la idea de que también es un exfoliante que te ayuda a deshacerte de la piel muerta. Matas dos pájaros de un tiro. La verdad es una maravilla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN mascarilla, exfoliante, mascarilla dos en uno, ole henriksen, vitamina C Image zoom Credit: Cortesía La mascarilla Moment of Truth 2-in-1 Polishing Sugar Mask, de Ole Henriksen normalmente cuesta $42, pero en este momento la puedes obtener por solo $30 en olehenriksen.com

