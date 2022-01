Esta mascarilla tiene potentes ingredientes que hidratan y restauran la piel Este producto está compuesto con probióticos que reconstruyen y fortalecen la barrera de la piel. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Encontrar una mascarilla que te dé los resultados que esperas no es tarea fácil. Hay tantas opciones en el mercado que a veces es difícil dar con la que nos proporcione el resultado que realmente deseamos. En los últimos años, las mascarillas se han convertido en un must para las amantes de la belleza. Otra cosa que también se ha popularizado, es la inclusión de los probióticos en los productos para cuidar la piel. Estos están presentes en los alimentos fermentados al igual que en el yogurt, y tienen increíbles beneficios para la piel. Los probióticos son precisamente uno de los ingredientes principales de la Hydra-Biome Probiotic Superdose Face Mask, de Korres, la cual está repleta de probióticos que provienen del yogurt y proporcionan alivio instantáneo a la piel irritada y reseca. También contiene jugo de hojas de aloe que ayuda a que la piel se recupere, al igual que extracto de arroz, que provee hidratación. Lo mejor es que al retirarla no solo notas que la piel se ve y se siente más hidratada, sino que también tiene un glow increíble y se ve increíblemente saludable. Solo tienes que dejarla puesta por unos 15 minutos y retirarla delicadamente con agua tibia o fría. Es ideal para usar en esos días en que no quieres maquillarte porque la piel lucirá increíble. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN mascarilla con probioticos, korres Credit: Cortesía La Hydra-Biome Probiotic Superdose Face Mask, de Korres, cuesta $49 y la encuentras en sephora.com

