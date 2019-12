Para una persona como yo, encontrar un rímel que deje las pestañas como si fueran postizas, es realmente el mejor hallazgo. Me encantan las pestañas postizas y de hecho las usaba cuando me tocaba ir a algún evento especial. Incluso hasta empecé a usarlas para ir al trabajo porque en un dos por tres me daban el look que quería. En realidad, por un buen tiempo me olvidé de las mascaras. Y es que simplemente no encontraba una que me funcionara como quería. Eso hasta que por fin probé una que por un buen tiempo ha sido favorita de muchos, pero yo no me había animado a probarla hasta hace un poco más de un mes, y ¡Wow!

Hablo del rímel The Colossal Spider Effect Mascara, de Maybelline. La realidad es que estoy fascinada con este producto porque me ha hecho dejar atrás las pestañas postizas. Tiene la brocha perfecta no solo para alargar las pestañas desde que aplicas la primera capa, sino que también las separa y las deja luciendo como si fueran postizas. Las deja superlargas y con un volumen que da envidia. Desde que la empecé a usar todos me preguntan que mascara estoy usando.

Lo mejor de todo es que no necesito aplicar capas tras capa para lograr que las pestañas luzcan superlargas. Con solo tres capas este producto deja el mejor de los resultados. El truco está en dejar pasar dos o tres minutos entre cada aplicación. Aunque no descarto usar pestañas postizas en alguna ocasión, pero por el momento estoy fascinada con mi nuevo producto favorito. Pruébalo, seguro se convertirá encantará también.

The Colossal Spider Effect Mascara, de Maybelline cuesta $5.99 y la puedes encontrar en cualquier farmacia o en Target.com.