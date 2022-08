Este limpiador deja tu rostro perfectamente limpio y luciendo más radiante Desde que lo probé me di cuenta que es uno de los mejores productos en su clase. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como ya debes de saber, acostarse con maquillaje no es una buena idea. Esto puede hacer que te salga un brote de acné, que los poros se llenen de impurezas y que la piel no luzca radiante. Por eso, es importante encontrar un buen limpiador, que además de deshacerse de toda la suciedad en el rostro, también te deposite ingredientes que lo hidraten y lo mantengan en óptimas condiciones. Existen muchos tipos de limpiadores y por eso es importante probar varios para poder encontrar el que realmente te funcione. Gracias a que he tratado muchos productos en esta categoría, he podido descubrir varios limpiadores que me han parecido excelentes, entre ellos está el Truth Juice Daily Cleanser, de Olehenriksen. Desde el primer momento en que lo usé, este producto llenó todas mis expectativas. Está compuesto con agua de naranja, que revive y refresca la piel, polihidroxiácidos, que se deshacen de la piel muerta y otros ingredientes botánicos como el limón, la rosa mosqueta y las bayas de Goji. Este potente producto remueve el sucio, el aceite que se acumula en la piel y hasta el maquillaje de larga duración. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN limpiador facial Credit: Cortesía Lo mejor es que huele delicioso y deja la piel radiante, además de que le deposita ingredientes necesarios para que se mantenga en las mejores condiciones. Es realmente una maravilla y puedo decir que ocupa el primer lugar entre mis limpiadores favoritos. El Truth Juice Daily Cleanser, de Olehenriksen cuesta $32 y lo puedes obtener en sephora.com

Este limpiador deja tu rostro perfectamente limpio y luciendo más radiante

