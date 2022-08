Descubrí el mejor hidratante para los labios ¡En serio! Este producto además de mantener los labios hidratados, los protege de los agresores del medio ambiente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tenemos que tener claro que el bálsamo labial es uno de los productos de belleza que más necesitamos en cualquier temporada del año. Si bien estamos acostumbradas a escuchar que en los meses de frío es cuando más se resecan los labios, lo cierto es que debemos cuidarlos y protegerlos en todas las temporadas del año. De hecho, el intenso calor de los meses de verano los pueden resecar y maltratar mucho, especialmente porque nos deshidratamos más rápido. Son varios los productos que podemos usar para mantenerlos hidratados y suaves, entre esas cosas están las mascarillas, las cuales podemos usar dos veces a la semana, al igual que los exfoliantes, que ayudan a quitar la piel muerta. Y claro, no podemos olvidar el más importante, un hidratante que uses a diario. Los hidratantes, además de mantener los labios sintiéndose como seda, son la base perfecta para los labiales. Incluso, aunque uses uno de esos bálsamo con color que ahora son tan populares, de todas maneras, es recomendable usar primero un producto que solo haga la función de hidratante. De esta manera los labios se sentirán mucho mejor durante todo el día. Uno de los mejores del momento es el Orgasm Lip Mask, de Nars, un producto que desde la primera aplicación sientes una gran diferencia en tus labios. Este hidratante está compuesto por ingredientes como el aceite de echium, que ayuda a nutrir, dejando los labios suaves y luciendo saludables y aceite de girasol, que los protege. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Labios, hidratante de labios Credit: Cortesía Lo interesante es que ahora los bálsamos labiales están repletos de increíbles ingredientes que además de hidratar los labios, los ayuda a retener esa hidratación y a que permanezcan suaves. Incluso este en particular los protege de los agresores del medio ambiente. Lo que más me gusta es que no necesito replicarlo muy a menudo como me ocurre con otros productos de su clase. Es realmente uno de los mejores hidratantes de labios que he probado. La Organs Lip Mask cuesta $28 y la encuentras en sephora.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Descubrí el mejor hidratante para los labios ¡En serio!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.