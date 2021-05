Si te gustan los productos con ingredientes naturales, amarás este hidratante Este producto contiene ácido hialurónico, uno de los mejores ingredientes para que tu piel siempre luzca fresca y radiante Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tenemos que reconocer que encontrar el humectante perfecto para tu piel, a veces no es tan fácil. El humectante es sin duda uno de los productos más importantes en nuestra rutina de belleza. Por eso, es muy importante saber elegir uno que no solo te hidrate y deje el rostro listo para el maquillaje, sino que también te ayude a combatir los signos del envejecimiento. Si encuentras uno que además de eso, también te deje la piel con un glow envidiable, entonces ese es la perfecta y yo encontré el mío. Hablo del hidratante Kale + Spinach Green Tea Hyaluronic Acid, de la marca Youth to the People. Esta maravillosa crema es superligera y está compuesta principalmente por kale, espinaca y té verde, ingredientes llenos de oxidantes que protegen la piel de los radicales libres, ayudan a disimular las líneas de expresión y le dan un aspecto más fresco y radiante. Además, contiene ácido hialurónico, un ingrediente que debe estar en algunos de los productos de tu rutina de belleza porque es lo que ayuda a que la piel no pierda la hidratación. Y como debes saber, la hidratación es primordial para que la piel siempre luzca fresca y juvenil. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN hidratante con ingredientes naturales, youth to the people Credit: Cortesía Cuando la probé por primera vez quedé fascinada porque mi piel de inmediato se sintió superhidratada y muy suave. Pero lo que más me gustó fue el increíble glow que me dejó. En realidad, siempre que lo uso mi piel luce como si me hubiera hecho un facial. Con esta crema mi piel ha cambiado tanto, ahora la veo más radiante y el maquillaje se ve mucho mejor. Incluso ahora tengo más confianza al salir a la calle sin maquillaje. La verdad es que es uno de los mejores hidratantes que he usado. Tienes que probarlo. La crema Superfood Air Whip Moisture Cream, de Youth to the People cuesta $48. sephora.com

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Si te gustan los productos con ingredientes naturales, amarás este hidratante

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.