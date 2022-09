Este scrub para el cuerpo te deja la piel como la de un bebé ¡En serio! Este producto se deshace de la piel muerta, dejándola supersuave e hidratada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque parezca fácil, encontrar un buen exfoliante para el cuerpo a veces resulta un poco complicado. Y es que hay tantas marcas y variaciones de este producto que ir a la tienda y elegir el adecuado para tu tipo de piel puede ser confuso. La piel del cuerpo también es delicada y necesita el cuidado necesario con ingredientes igual de potentes que los que usas en tu rostro. Por suerte, hay varios scrubs para el cuerpo que hacen maravillas por la piel y yo encontré uno que me tiene fascinada Hablo del Brown Sugar Body Polish Exfoliator, de Fresh, un producto que tu piel amará. Está formulado con cristales reales de azúcar que previenen la pérdida de humectación mientras remueve, delicadamente, la piel seca y las impurezas. Además contiene aceites de almendra dulce, jojoba, onagra y albaricoque, que hidratan y suavizan, al igual que extracto de raíz de ginseng y menta, que promueven la circulación y te hacen sentir como si estuvieran en un spa. Lo había usado antes y no recordaba lo maravilloso que era hasta hace unas semanas que lo retomé. Trato de usarlo por lo menos dos veces a la semana y cada vez que lo hago mi piel se siente y se ve espectacular. Se siente más hidratada y suave, y luce más radiante. Sin duda, es uno de los mejores exfoliantes para el cuerpo que existe en el mercado. Si no me crees, trátalo y verás que es una verdadera maravilla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN exfoliante, Fresh Credit: Cortesía El Brown Sugar Body Polish Exfoliator, de Fresh cuesta $67 y lo encuentras en sephora.com

