Este exfoliante corporal me deja la piel tan suave que me siento como si hubiera ido a un spa

Aunque parezca fácil, encontrar un buen exfoliante para el cuerpo a veces se nos complica. Hay tantas marcas y variaciones de este producto que ir a la tienda y elegir el adecuado para tu tipo de piel puede ser confuso. La piel del cuerpo también es delicada y necesita el cuidado necesario con ingredientes igual de potentes que los que usas en tu rostro. En realidad, un scrub para el cuerpo es muy necesario hasta para las chicas que no son de usar muchos productos. Gracias a mi trabajo he probado muchos y tengo que admitir que soy un poco exigente cuando de este tipo de productos se trata. Por suerte, ya encontré uno que no solo me deja la piel como una seda, sino que también le deposita ingredientes naturales muy necesarios para mantenerla saludable.

Hablo del Invigorating Coffee Scrub, de Juara. Chicas esto es una verdadera maravilla. Es un exfoliante compuesto con ingredientes naturales como el arroz, el café y el coco, todos traídos desde Indonesia ya que este está inspirado en un popular tratamiento de este país.

La marca tiene productos increíbles poro sin duda, este es el que más me gusta. Me deja la piel tan suave que parece que me hice un tratamiento en un spa. Como su ingrediente principal es el café, también ayuda a disimular la celulitis y a las que tienen la piel muy seca. Con todo este estrés he estado usándolo muy a menudo porque he notado que ha relaja muchísimo.

Image zoom Cortesía

Ahora que estoy tanto tiempo en la casa por culpa de la cuarentena, mi piel estaba opaca y más reseca de lo normal. Ahora está suave, hidratada y hasta más pareja. Además, cuando lo uso me transporto por un momento a un lugar paradisíaco. Eso sí, prepárate para limpiar la bañera porque se hace un desastre. Pero te aseguro que vale muchísimo la pena.

El Invigorating Coffee Scrub, de Juara cuesta $38 y lo puedes obtener en Juaraskincare.com.