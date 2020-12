Close

Este exfoliante ayuda a combatir la celulitis mientras te deja la piel como la de un bebé Es importante exfoliar la piel por lo menos tres veces a la semana Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque parezca fácil, encontrar un buen exfoliante para el cuerpo, no es tarea fácil. Hay tantas marcas y variaciones de este producto que ir a la tienda y elegir el adecuado para tu tipo de piel, puede ser confuso. La piel del cuerpo también es delicada y necesita el cuidado necesario con ingredientes igual de potentes que los que usas en tu rostro. En realidad, un scrub para el cuerpo es muy necesario para las chicas que quieren tener una piel suave y libre de celulitis. Gracias a mi trabajo tengo la oportunidad de probar muchos productos, algunos que no hacen lo que prometen, y otros que la verdad son una maravilla. Tengo varios exfoliantes que se han convertido en mis favoritos y que uso constantemente para que mi piel se mantenga como la de un bebé. En este momento estoy usando uno que la verdad me tiene muy sorprendida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablo del Brown Sugar Body Polish, de Fresh, un producto que ha llenado todas mis expectativas. Mi piel está mucho más suave y la celulitis ha mejorado bastante. La verdad es que cuando lo uso, siento que estoy recibiendo uno de estos tratamientos que hacen en el spa. Image zoom Lo que más me gusta es que está compuesto con ingredientes naturales como el azúcar morena, que se deshace de la piel muerta, almendras dulces, albaricoque y aceite de jojoba, que ayudan a humectar la piel y a dejarla supertersa. Además, también contiene extracto de raíz de ginseng y menta, ingredientes que revitaliza las células de la piel, al igual que aceites de cítricos que ayudan a tonificar la piel y a dejarla más radiante. El exfoliante Brown Sugar Body Polish cuesta $39 y lo puedes obtener en Nordstrom.com.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Este exfoliante ayuda a combatir la celulitis mientras te deja la piel como la de un bebé

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.