¿Ya tienes tu disfraz? Inspírate con las mejores propuestas de Halloween de las famosas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Halloween, disfraz, Karla Martínez, Ana Patricia Gámez Credit: Alexander Tamargo/Getty Images ¡Aquí te tenemos algunos de los looks de Adamari López, Chiquibaby y más! Empezar galería Chiquibaby Halloween, disfraz, Chiquibaby Credit: Hoy Día/Instagram En el 2018, la presentadora impactó con este homenaje muy sensual a María Félix. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Adamari López Halloween, disfraz, Adamari López Credit: Hoy Día/Instagram Imitó el look icónico de la artista mexicana Frida Kahlo. ¡Copia el look con flores en tu cabello y un delineador negro para tus cejas! 2 de 8 Ver Todo Karla Martínez Halloween, disfraz, Karla Martínez Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Eligió este traje rosa espectacular para parecerse a Thalía. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Ana Patricia Gámez Halloween, disfraz, Ana Patricia Gámez Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Irreconocible se vio la reina de belleza como Paulina Rubio con una peluca copiando sus rizos divinos. 4 de 8 Ver Todo Kim Kardashian Halloween, disfraz, Kim Kardashian Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Casamigos Tequila Rindió homenaje a otra celebridad con raíces armenias, Cher. 5 de 8 Ver Todo Bella Hadid Halloween, disfraz, Bella Hadid Credit: Gilbert Carrasquillo/GC Images Con este vestido de novia rojo, se vio idéntica al personaje de Winona Ryder en Beetlejuice. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lupita Nyong'o Halloween, disfraz, Lupita Nyong'o Credit: JNI/Star Max/GC Images La actriz con raíces mexicanas estuvo supercool con este atuendo de la película Clueless. 7 de 8 Ver Todo Karlie Kloss Halloween, disfraz, Karlie Kloss Credit: Gotham/GC Images Divina se vio la modelo con un disfraz clásico de vampira. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

