Este es uno de los mejores desmaquillantes del mercado ¡En serio! Es perfecto para remover productos de larga duración y los que son a prueba de agua. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una buena rutina de belleza es el secreto para tener la mejor piel y por eso debemos empezar temprano a usar todos esos pasos, que a veces nos parecen tediosos, pero que nos van a garantizar lucir jóvenes por más tiempo. Sabemos que un buen protector solar, al igual que una crema con ácido hialurónico o retinol, son indispensables para mantener el rostro bien hidratado y libre de arrugas. Ahora bien, no podemos negar que para las que son amantes del maquillaje, un buen limpiador facial, es igual de importante. Y es que de nada sirve ponerte los mejores productos, si tu piel no está perfectamente limpia a la hora de irte a la cama. Y es que es casi un pecado, pasarte todo el día maquillada e irte a la cama sin lavarte bien el rostro. Esto puede causar brotes de acné, congestionar los poros y hacer que las arrugas sean más visibles. Es por eso que elegir un buen limpiador, y más importante aún, un producto que primero retire la mayor parte del maquillaje sin maltratar la piel. De esa manera el limpiador que uses hace su trabajo de limpiar, depositar vitaminas y hidratar. Uno de mis removedores de maquillaje favorito es el L'HULE Anti-Pollution Cleansing Oil, de Chanel, un producto que me ha facilitado la tarea de quitarme el maquillaje. Yo amo maquillarme, y a la hora de hacerlo, me pongo bastante. Es por eso que es importante para mi usar un desmaquillante primero, que remueva el maquillaje delicada y rápidamente. Eso es lo que hace este aceite que está compuesto con micro-algas azules que protegen la piel de los agresores del medio ambiente, al igual que extracto de salicornia, que ayuda a hidratar y a fortalecer la barrera de la piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desmaquillante de chanel Credit: Cortesía Es perfecto para remover maquillaje de larga duración y hasta productos a prueba de agua. Con solo aplicarte un poco en el rostro es suficiente para que haga el trabajo. Además, se siente increíble y huele rico. A mi me ha funcionado de maravilla y ya llevo un buen tiempo usándolo. No lo cambio por nada. El L'HUILE Anti-Pollution Cleansing Oil, de Chanel cuesta $50 y lo puedes encontrar en macys.com

