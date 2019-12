Este increíble producto te quitará el maquillaje en un dos por tres Es el favorito de Kim Kardashian. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando de maquillaje se trata las mujeres lo queremos todo. Y es que el maquillaje se ha convertido en una herramienta para sentirnos mejor y más seguras. Un corrector para cubrir las arrugas, un rímel para alargar las pestañas o un buen iluminador colocado en las áreas adecuadas nos puede cambiar el semblante en un dos por tres y de paso hacernos sentir mucho mejor. Por eso hoy en día hasta las chicas que antes no les gustaba usarlo, han optado por hacerlo. Ahora bien, el problema llega a la hora de quitarlo. Y es que por menos maquillaje que usemos, siempre es tedioso retirarlo, sobretodo porque a veces los productos que están destinados para eso, no funcionan como esperamos. Por suerte, existe algo que sí funciona y muy bien. Hablo de las toallas húmedas Makeup Remover Cleansing Face Wipes, de Neutrogena, uno de los productos favoritos tanto de las chicas que aman el maquillaje, como de las celebridades, entre ellas Kim Kardashian. Con solo una de estas toallas puedes quitarte todo el maquillaje, incluso si es a prueba de agua. Así de resistentes y potentes son. Lo mejor de todo y más importante es que, aunque son fuertes con el maquillaje, son superdelicadas con la piel. No la maltratan y la dejan incluso humectada. De hecho, no necesitas lavar la cara con agua luego de usarlas. Incluso las puedes usar para retirar el maquillaje de los ojos y no importa si usas lentes de contacto. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En resumen, estas toallas húmedas son una maravilla porque además no tienen alcohol, algo que podría irritar tu piel. También están en la lista de los productos más vendidos en Amazon. El paquete de 25 te cuesta $8.97 y las puedes encontrar en Walmart.com o en cualquier farmacia. Advertisement

