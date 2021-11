Esta crema se deshace de los vellos del cuerpo en un dos por tres Además de deshacerse de los vellos, este producto hidrata la piel y no la irrita. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que no a todo el mundo le gustan los vellos del cuerpo y mucho menos los de la cara. Es por eso que los tratamientos con láser se han vuelto tan populares y algo sin lo que muchas chicas ya no pueden vivir. Muchas también optan por la cera para deshacerse de esos vellos indeseados. Ahora bien, no todas son fanáticas de esos métodos. Y es que la cera caliente muchas veces quema la piel o la deja muy sensible, mientras que el láser, además de costoso, es un poco doloroso. Por suerte existen muchas cremas, que, aunque se tienen que usar a menudo, son efectivas y muy convenientes. Una de ellas y en opinión la mejor, es Legs & Body 3 in 1 in-Shower Cream, de Veet, un producto que te hará muy fácil la tarea de deshacerte de los vellos. Esta fórmula contiene ingredientes que ayudan a restaurar los niveles de hidratación de la piel. Contiene aceites esenciales y aloe vera, que ayudan a que la piel no se maltrate y tampoco se irrite. Lo mejor de todo es que cuando la usas, el vello toma más tiempo para crecer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Veet, crema para depilar, crema para quitar vellos del cuerpo Credit: Cortesía Eso sí, tienes que tener en cuenta el tiempo que la dejas puesta porque podría quemar tu piel. Lo mejor es que primero la pruebes en un área pequeña y veas cómo reacciona la piel. Es bueno dejar que los vellos estén más o menos largos, para que tengas un mejor resultado. Si la esponja con la que viene esta crema no te funciona, puedes retirar el producto con uno de esos guantes exfoliantes. Quedarás fascinada con el resultado. La Legs & Body 3 in 1 in-Shower Gel, de Veet cuesta $9.49 y la puedes encontrar en farmacias o riteaid.com

