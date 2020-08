La crema de noche que mejora la aparición de las arrugas y desaparece las manchas También ayuda a mejorar la textura de la piel Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Encontrar una crema que se acomode a tu piel, te deposite las vitaminas que necesitas y de paso mejore la textura, no fue tarea fácil, especialmente porque hay tantas opciones en el mercado que a veces resulta confuso elegir la adecuada. Gracias a mi trabajo tengo la oportunidad de probar muchísimos productos, entre ellos hidratantes que prometen increíbles resultados, pero que no siempre obtienes. Fue exactamente probando cremas que encontré mi nuevo producto favorito y el que pretendo usar por mucho tiempo. Y es que desde ya mi piel me lo está agradeciendo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ese amor, prácticamente a primera vista o mejor dicho desde la primera aplicada se lo estoy profesando a la Goodnight Glow Retin-ALT Sleeping Creme, de Ole Henriksen. Les aseguro que esta es la crema que necesitas para renovar tu piel. Esta crema está compuesta con bakuchiol, la alternativa vegetal del retinol convencional, que ayuda a mejorar las líneas de expresión, las arrugas y las manchas. Además, contiene una mezcla de ácidos alfa hidróxidos, que mejoran la textura de la piel y se deshacen de las impurezas logrando un rostro más suave, y células madres de edelweiss, que ayuda a mejorar la elasticidad. Image zoom Cortesía Yo he visto un cambio increíble en mi piel y solo llevo unas semanas usándola. La siento más hidratada y por ende luce más radiante. También he visto como algunas manchas que tenía debido al acné, se han ido desvaneciendo. La verdad estoy encantada con los resultados que he visto. Si buscas una crema de noche, te aseguro que esta es una de las mejores opciones del mercado. La Goodnight Glow Retin-ALT Sleeping Creme cuesta $55 y la puedes obtener en Sephora.com.

