Esta crema de manos ayuda a disminuir las arrugas y las manchas causadas por la edad Los potentes ingredientes en esta crema y los resultados que da, la hacen una de las mejores del mercado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No hay nada más incómodo que sentirse las manos resecas y verlas opacas, y eso es lo que pasa con el constante uso de alcohol y jabones líquidos. Por culpa de la COVID-19 ahora las manos pasaron a tener un papel protagónico porque necesitamos estar más conscientes de lo que tocamos para evitar enfermarnos. Es por eso por lo que lavarlas muy a menudo se ha convertido en nuestro pan de cada día. Si bien es lo que debemos hacer para cuidarnos, de esa manera también las estamos maltratando mucho. Recordemos que las manos pueden delatar nuestra edad y por eso debemos cuidarlas más de lo que lo hacemos, no solo usando jabones hidratantes, sino también cremas que le provean las vitaminas e ingredientes antienvejecimiento que necesitan. Y es que además de la resequedad, con los años, las manos también pueden mancharse mucho. Por suerte, existe una crema que puede hacer maravillas por ellas. Hablamos de la Super Restorative Hand Cream, de Clarins, un producto que todas debemos tener en casa. Esta crema está compuesta con un extracto de diferentes plantas que combaten los signos de envejecimiento, la pérdida de densidad y las manchas. Además, también tiene manteca de karité y de mango, que suavizan y hidratan no solo la piel de las manos, sino también las cutículas y las uñas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Crema para las manos Credit: Cortesía Lo mejor es que no dejas las manos grasosas y tampoco pegajosas. Es verdaderamente una de las mejores cremas para las manos que existen en el mercado porque es realmente efectiva y eso lo comprueban los tantos comentarios positivos que tienen. La Super Restorative Hand Cream, de Clarins cuesta $50 y la puedes encontrar en clarinsusa.com

