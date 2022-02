Esta crema de cuerpo se convertirá en la mejor aliada de tu piel durante los meses de frío Además de hidratar profundamente, este producto tiene un aroma increíble y dela la piel luciendo radiante. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante los meses de fríos, es importante tener la ropa adecuada que nos ayude a protegernos de las bajas temperaturas que azotan muchas de las ciudades de Estados Unidos. Eso sí, no importa cuánto te abrigues, la piel siempre sufre los estragos del frío. Por eso nuestra rutina de belleza también debe ser modificada, especialmente el humectante que usas para la cara, al igual que la crema para el cuerpo. Durante el otoño y el invierno la piel tiende a sentirse más seca y a verse más opaca. Por eso, es importante usar productos que la humecten profundamente y la dejen luciendo radiante. Los aceites corporales son una excelente opción, pero si eres de las que prefieres quedarte con las cremas, hay una que debes de tener. Hablamos de Butta Drop Whipped Oil Body Cream, de Fenty Skin, una crema, con un aroma delicioso, que se convertirá en la mejor aliada de tu piel. Está formulada con manteca de karité, que hidrata y repara la barrera que protege la piel. También contiene siente aceites, entre ellos aceite de girasol, de coco, jojoba y de salvado de arroz, los cuales también hidratan, suavizan y dan luminosidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fenty, crema para el cuerpo Credit: Cortesía Es una de las mejores en su clase y las decenas de reviews positivos lo reafirman. Así es que si estás sufriendo de piel reseca y opaca, necesitas esta crema en tu vida. No vas a crear cómo se siente en la piel y el glow que tendrán tus piernas. La Butta Drop Whipped Oil Body Cream, de Fenty Skin cuesta $42 y la encuentras en sephora.com

