Encontrar una crema que se acomode a tu piel, te deposite las vitaminas que necesitas y de paso mejore la textura, no fue tarea fácil, especialmente porque hay tantas opciones en el mercado que a veces resulta confuso elegir la adecuada. Gracias a mi trabajo tengo la oportunidad de probar muchísimos productos, entre ellos hidratantes para el rostro o cremas para el área de lo ojos que prometen increíbles resultados que no siempre obtienes. Fue exactamente probando decenas de productos que encontré mi nuevo favorito y el que pretendo usar por mucho tiempo porque desde ya mi piel me lo está agradeciendo.

Ese amor, prácticamente a primera vista o mejor dicho desde la primera aplicada se lo estoy profesando a la crema Retinol Youth Renewal Eye Serum, de Murad. Les cuento que esto es una maravilla y desde la primera semana usándolo noté una gran diferencia en el área de los ojos.

Murad siempre ha sido una de mis marcas favoritas por lo excelente de sus cremas, pero no había tenido la oportunidad de probar esta en particular y me alegro tanto que por fin lo hice. Está formulada con extracto de hierba de algodón, lo cual ayuda a mantener el área superhidratada todo el día, al igual que complejo de algas marinas que revitaliza la piel y por supuesto retinol, que ayuda a minimizar las líneas de expresión y las arrugas.

Lo mejor de todo es que también se puede usar en los párpados para proteger y reducir la apariencia de las arrugas en esa área también. Además, aunque está formulada con retinol, no irrita la piel. Les digo que este producto es lo máximo y si no me lo crees, pruébalo. Estoy segura de que luego me lo agradecerás. Yo estoy fascinada con los resultados que he obtenido en tan solo 4 semanas.

El Retinol Youth Renewal Eye Serum, de Murad cuesta $85 y lo puedes encontrar en Murad.com.