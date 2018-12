La crema de ojos que ha revolucionado mi rutina de belleza

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Las mujeres debemos empezar a cuidar la piel desde que entramos a los 20s, pero no siempre lo hacemos. Por suerte con tantos avances en el mundo de la cosmética tenemos muchas opciones que nos pueden ayudar a disimular un poco el paso del tiempo. Ahora bien, tengo que confesar que para encontrar una crema que realmente le vaya bien a tu piel, que te ayude a desaparecer las líneas de expresión y que encima envite que te salgan más, es una tarea bastante difícil, sobretodo cuando se trata de mantener el área de los ojos en óptimas condiciones. Pero después de muchos tratos fallidos y de varias cremas tiradas a la basura, puedo decir que encontré una que me funciona tan bien, que desde que la empecé a usar esa delicada área ha dado un giro de 360 grados. Y eso es mucho decir.

Me refiero a Confidence in an Eye Cream, de It Cosmetics, una crema formulada con potentes ingredientes como crisina, raíces de regaliz, albaricoque y aguacate. Les cuento que no solo humecta muchísimo el área de los ojos, sino que también hace que luzcas más fresca, como si hubieras dormido unas diez horas. Además corrige la decoloración y ayuda con las ojeras. ¿Lo mejor de todo? Previene las arrugas y ayuda a reducir la hinchazón.

Cortesía

En mi caso, me ha ayudado mucho a que las líneas de expresión en los ojos no sean tan visibles y la verdad es que todo el día siento esa área superhumectada. Solo he usado un frasco y puedo decir que ya no puedo vivir sin ella.

Si la pruebas me vas a entender y no te vas a arrepentir. La puedes conseguir en Ulta.com, por $38.