Descubre por qué esta crema para los ojos está en boca de todos Desde el momento que empecé a usarla el área luce más firme y radiante. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las mujeres debemos empezar a cuidarnos la piel desde que entramos a los 20s, pero desafortunadamente no siempre lo hacemos. Y es que, de no ser así, es muy posible que necesitemos Botox o algún otro relleno antes de la cuarenta. Por eso, es muy importante usar las cremas adecuadas para cada edad y sobretodo protegerse del sol. Por suerte con tantos avances en el área de la cosmética, tenemos muchas opciones para que la piel esté en óptimas condiciones en todas las etapas de la vida. Ahora bien, no podemos negar que una de las áreas que más sufre el paso del tiempo, es el área de los ojos. Por eso es muy importante tratarla con cuidado y usar una crema potente que la mantenga hidratada y que además, prevenga las arrugas y detenga la aparición de muchas más. Yo tengo algunas favoritas, pero la que estoy usando en este momento me tiene maravillada. Hablo de la Triple Algae Eye Renewal Balm with Multi-Peptide Complex, de Algenist. Este producto está compuesto con ingredientes como el ácido algurónico, que hidrata y reduce la apariencia de las líneas de expresión y las arrugas. También contiene algas rojas, marrones y verdes, que ayudan a minimizar las ojeras y la inflamación, al igual que complejo de múltiple de péptidos, que deja el área mucho más firme. Desde que la empecé a usar noté que el área de los ojos lucía mucho más radiante y sobretodo, noté que las líneas se veían menos pronunciadas. La verdad es que cada vez que la uso, esa área se siente mucho más hidratada al instante y cuando me aplico el corrector, este luce mucho mejor. Estoy fascinadas con los resultados. Siempre he sido fanática de varias de las cremas de la marca, pero tengo que admitir que esta se lleva el primer lugar en mi lista de favoritos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Cortesía La Triple Algae Eye Renewal Balm with Multi-Peptide Complex, de Algenist, cuesta $68 y la puedes obtener en sephora.com

