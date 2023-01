Esta crema con retinol es lo mejor para desaparecer las arrugas en el área de los ojos Este potente producto disminuye las arrugas, hidrata profundamente la delicada área y aporta firmeza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por si no lo sabías, las mujeres debemos empezar a cuidar la piel desde que entramos a los 20 y para eso hay muchos productos con los que puedes empezar esa nueva rutina de belleza. Con tantos avances en el mundo de la cosmética, tenemos muchas opciones para cuidarnos y para ayudarnos a detener el paso del tiempo. Ahora bien, no es un secreto que después que entramos a los 40, las arrugas se empiezan a enfatizar y nuestro trabajo es encontrar cremas que las disminuyen y hasta que desaparezcan, en especial cuando del área de los ojos se trata. Existen cremas muy buenas y con ingredientes excelentes para esta delicada área. Uno de los ingredientes más potentes y efectivos es el retinol, no solo para las arrugas que se hacen en el área de los ojos, sino también para todo el rostro. Por eso es importante usar productos que lo tengan. Uno de los mejores para dicha área es la +Retinol Firming Eye Cream, de Kate Somerville. El ingrediente principal de esta crema es el retinol, por lo que en poco tiempo de empezar a usarla el área luce más firme y la arrugas menos visibles. Además contiene una mezcla de algodón de palma y aceite de semilla de lino, que ayudan a hidratar y a dar firmeza, mientras que el ácido hialurónico hace que la hidratación se mantenga, mientras aporta aporta suavidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN crema para ojos, retinol Credit: Cortesía La verdad es que esta es una de las mejores cremas con retinol del mercado y de verdad que arroja increíbles resultados. Vale muchísimo la pena probarla. La +Retinol Firming Eye Cream, de Kate Somerville cuesta $98 y la encuentras en katesomerville.com

