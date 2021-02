Close

Este set de productos restauró mi cabello maltratado por los tintes Llevo poco tiempo usándolos y he visto un cambió increíble en mi pelo. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para mí, el pelo siempre ha sido muy importante, al igual que para la mayoría de las latinas. Tener una cabellera sedosa y con mucho brillo siempre ha sido mi meta, pero tengo que admitir que también me gusta teñirme el cabello y el constante uso de aclarantes y peróxidos lo habían dejado reseco y débil, y sobretodo sin vida. Incluso se empezó a ver más fino y menos abundante. Decidí dejarme llevar por los consejos y empezar a usar algunos productos que eran supuestamente buenos, uno que otro tratamiento casero y hasta aceite de coco, pero no veía ningún avance. Si bien algunos productos que compré en Sephora lograron hacer algún cambio, tengo que admitir que el pelo se empezó a restaurar por completo cuando empecé a usar este dúo de productos. Hablo del set de champú y acondicionador Damage & Breakage Repair, de Fekkai. Desde que empecé a usarlos he visto un cambio muy favorable en mi cabello. El champú, además de limpiar a profundidad, también los suaviza, facilitando el lavado. El acondicionador lo hidrata al instante, lo que ayuda a que puedas desenredarlo con facilidad y así evitar que se rompa. Gracias a ingrediente como el agua de arroz, keratina vegana, vitamina B5 y extracto de flor de edelweiss, ayudan a que el pelo se reconstruya en poco tiempo y ya no se rompa. Yo he visto un cambio enorme en mi cabello, está más hidratado, mas suave y con más brillo. Y tengo que confesar que el aroma de los productos es algo importante para mí, y este set de champú y acondicionador huele delicioso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Cortesía Image zoom Credit: Cortesía Damage & Breakage Repair Shampoo, de Fekkai cuesta $20, al igual que el acondicionador y puedes adquirirlo en fekkai.com

Close Share options

Close Close Login

Close View image Este set de productos restauró mi cabello maltratado por los tintes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.