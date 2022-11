Este es el aliado perfecto para combatir la resequedad en el rostro Este mist ayuda a que el maquillaje permanezca fresco y la piel superhidratada todo el día. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las necesidades de la piel cambian de acuerdo a la época del año y es importante cambiar algunos de los productos que usamos a diario. Estos cambios también pueden ocurrir cuando viajamos y por eso en durante las vacaciones experimentamos reacciones y brotes en nuestro rostro. Uno de los mayores problemas que enfrenta la piel, especialmente durante los meses de frío, es la resequedad, y esta se puede convertir en un dolor de cabeza, en especial para las chicas que usan mucho maquillaje. La resequedad es uno de los factores que contribuye al envejecimiento prematuro y lo que hace que se marquen con más facilidad las líneas de expresión. Por suerte existen muchos productos que pueden ayudar con este problema y hasta lo pueden remediar con unas cuantas aplicaciones. Lo primero es usar siempre un suero que provea hidratación profunda, al igual que un hidratante de consistencia cremosa y que también deposite mucha hidratación. Cuando eso no es suficiente, tu mejor arma contra la resequedad es un mist que puedes usar antes de aplicar el maquillaje y durante el día, todas las veces que sean necesarias. Uno de los mejores sprays para mantener la piel hidratada es el Rose Hibiscus Hydrating Face Mist, de Hervibore, un producto que se convertirá en tu mejor aliado a la hora de combatir la resequedad en el rostro. Está formulado con ácido hialurónico, agua de coco, agua de rosas orgánicas y extracto de hibiscus, ingredientes que hidratan profundamente y dejan la piel supersuave. ]SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN face mist, hidratante Credit: Cortesía Lo mejor es que lo puedes usar debajo del maquillaje al igual que durante el día para refrescar la piel y proveer la hidratación perdida. Esto ayuda a que el maquillaje luzca fresco y a que la piel no se vea opaca. Te dará una sensación de frescura increíble y los poros nunca aparecerán. El Hibiscus Hydrating Face Mist, de Hervibore cuesta $34 y lo puedes obtener en herbivorebotanicals.com

