Si te encanta maquillarte necesitas esta brocha en tu colección ¡Urgente! Está elaborada con cerdas sintéticas muy suaves y que difuminan los productos a la pefección. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A la hora de comprar maquillaje siempre es importante saber elegir los colores adecuados para tu tono de piel, al igual que productos de buena calidad que no vayan a irritar el rostro o a que al final no se ven nada bien. Ahora bien, siempre te hemos dicho que no importa que tan buenos sean los productos, no van a quedar bien si no usas las herramientas correctas para aplicarlos. Es por eso por lo que las brochas son muy importantes a la hora de usar maquillaje. Lo ideal es tener varias brochas, una para cada producto que apliques en tu rostro porque así estos quedarán mucho mejor. Por suerte, existen muchas marcas que ofrecen brochas excelentes y bastante duraderas, entre ellas está Makeup by Mario, que tiene una colección increíble. En esa colección está la F3 Makeup Brush, que sin duda, es una de las mejores. Esta brocha es de punta doble, lo que quiere decir que se puede usar para aplicar dos productos diferentes. Uno de los lados, el más grande, es perfecto para aplicar el rubor e incluso podría funcionar para retocarte el maquillaje con polvos translucidos. El otro extremo tiene el tamaño perfecto para aplicar el highlighter en polvo. Está hecha de cerdas sintéticas supersuaves que además difuminan muy bien el productos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Brocha rubor Credit: Cortesía Además de ser una excelente opción e inversión, es una herramienta práctica hasta para las que no son expertas en la materia. La F3 Makeup Brush, de Make up by Mario cuesta $28 y la puedes comprar en sephora.com

