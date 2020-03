La mejor brocha para que te hagas el contour del rostro igual que Kim Kardashian By Alma Sacasa ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Para obtener un maquillaje perfecto es necesario encontrar los productos adecuados, el color de base que luzca como si fuera tu propia piel y que todo demás ayude a mejorar tus facciones. Pero para que todo te quede increíble y de paso sea más fácil su aplicación necesitas tener las herramientas perfectas que te hagan el proceso mucho más fácil. De hecho, tener la brocha perfecta hace una gran diferencia. En mi caso gracias a mi trabajo he tenido la oportunidad de probar un sin número de brochas y la verdad que se me había hecho difícil encontrar una para hacerme el contour o definición del rostro. Pero por suerte ya encontré la perfecta. Les hablo de la F23 Soft Angled Contour Brush, de Sigma Beauty. Está hecha de fibras sintéticas supersuaves que se sienten muy bien en la piel. Algo muy importante para mi porque odio usar brochas que se sienta dura. Image zoom Pero lo mejor de todo es que tiene la forma ideal para aplicar el contour en el área adecuada sin que luzca muy exagerado o se vea mal porque puedes difuminar el producto muy fácilmente. Yo estoy fascinada porque es una de las mejores brochas que he usado. Además, es ideal para las chicas que no tienen mucha práctica haciéndose la definición del rostro. Cuesta $27 y la puedes comprar en Sigmabeauty.com. Advertisement

