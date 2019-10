Me aplicaba el iluminador con una esponja hasta que descubrí esta increíble brocha La brocha cuesta $24 y está hecha con cabello sintético. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si bien comprar el maquillaje adecuado para tu piel y tu color, son cosas claves para que el look final quede perfecto, tenemos que admitir que las herramientas para aplicarte ese maquillaje son aún más importantes. Y es que un producto por bueno que sea, si no lo aplicas no lucirá bien y para eso necesitas la brocha o el aplicador perfecto. Ya sabemos que desde que el Beautyblender salió al mercado muchas cambiaron sus brochas por esta esponja mágica que la verdad te permite aplicar muy bien el maquillaje. Yo soy una de ellas, pero tengo que confesar que no me limito a probar. Fue precisamente entre una prueba y la otra que descubrí una brocha maravillosa para aplicarme el highlighter. ¡De verdad! El highlighter siempre ha sido uno de mis productos favoritos a la hora de maquillarme. Y es que tengo que admitir que es muy difícil que salga a la calle sin tener el rostro con un glow llamativo. Creo que para la mayoría de las chicas que aman el maquillaje, este producto es imprescindible. Eso sí, si no lo aplicas correctamente puedes hasta parecer un payaso. Por eso es muy importante saber hacerlo, pero sobretodo saber con qué aplicarlo. Yo solía aplicarme el iluminador con el Beautyblender, pero había visto a varias maquillistas aplicándolo con una brocha y por eso empecé a usar la Diffusing Round Highlighter Brush, de Thrive Causemetics y te aseguro que es lo máximo. Está hecha con fibras sintéticas supersuaves que se sienten muy bien sobre la piel. Pero lo mejor de todo que es que deposita muy bien el iluminador. Esta hecha de una manera que te permite controlar la cantidad que quiere aplicar. El resultado es una piel luminosa sin verse exagerada. Image zoom A mi me encanta porque puedo jugar con la cantidad que quiero aplicarme y si quiero llevar un poco más de highligher, por ejemplo, si voy a salir de noche, esta brocha me permita poner mucha más cantidad sin que luzca mal solo un magnifico glow. Luego de usarla siempre paso suavemente el Beautyblender por encima del iluminador. Esto hace que se adhiera mejor a la piel y luzca mucho más natural. La Diffusing Round Highlighter Brush, de Thrive Causemetics, que es libre de crueldad y está aprobada por PETA, cuesta $24 y la puedes encontrar en Thrivecausemetics.com. Advertisement EDIT POST

