¿En busca de una brocha para aplicarte la base? Esta es la mejor del mercado

Si bien comprar el maquillaje adecuado para tu piel y tu color, son cosas claves para que el look final quede perfecto, tenemos que decirte que las herramientas para aplicarte esos productos son aún más importantes. Y es que una base por excelente que sea no lucirá bien si no la difuminas como debe ser y para eso necesitas la brocha indicada. Ya sabemos que desde que el Beauty Blender salió al mercado muchas cambiaron sus brochas por esta esponjita mágica que la verdad te permite aplicar muy bien el maquillaje. Sin embargo, muchos de los grandes maquillistas, encargados de hacer los looks a muchas famosas, todavía siguen usando brochas para aplicar las bases u otros productos líquidos o en polvo. En mi caso, aunque no me he olvidado de mi esponja rosada, he descubierto una brocha que me tiene fascinada.

Hablo de la Foundcealer Brush, de Tarte. Esta brocha fue creada para usarse con la base Foundcealer y la verdad es que este par es un combo ganador. Pero yo empecé a usarla con otras bases líquidas y funciona exactamente igual. Esta brocha de alta densidad está hecha con fibras sintéticas que parecen y funcionan como cabello natural. Esta brocha te ayuda a lograr una cobertura media o completa, sin que desperdicies el producto.

Image zoom Cortesía

Las fibras de esta brocha son supersuaves por lo tanto la piel no se maltrata. Además, con ella aplicas la base superrápido y bastante pareja. Lo mejor de todo es que puedes hacerte un look suave y natural, al igual que uno más intenso. Yo hasta la uso para difuminar mi bronceador en crema y hasta para hacerme el contour. La verdad que esta brocha me tiene encantada.

La Foundcealer cuesta $28 y la puedes obtener en Tartecosmetics.com y en Ulta.com.