Una de la mejores bases de maquillaje ahora está a mitad de precio Cubre todas las imperfecciones y deja la piel luciendo fresca y luminosa por hasta 24 horas Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de tanto tiempo trabajando en la industria de la belleza, he probado tantos productos que ya me he vuelto una experta, especialmente cuando de bases de maquillaje se trata. En realidad, este es uno de los productos que más me gusta usar. Si bien tengo algunas que se han convertido en mis favoritas, tengo que confesar que me encanta probar los nuevos lanzamientos, algo que me lleva a descubrir nuevas tecnologías y a adquirir nuevas favoritas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La base de maquillaje no solo ayuda a cubrir las manchas y condiciones como la rojez extrema y la psoriasis, sino que también, si sabes aplicarla, te puede hacer lucir más fresca y juvenil. Una de las mejores opciones en este momento, es la Ultimate Coverage 24 Hour Foundation, de Becca Cosmetics. La empecé a usar hace unas semanas y no puedo creer cómo esperé tanto para tratarla. ¡Esta base es una maravilla! Con un poco de producto puedes cubrir todas las imperfecciones dejando que la piel respire y luzca radiante. Su fórmula con pigmentos tratados y agua ayuda a que la base cubra a la perfección el rostro, sin que el producto acentúe los poros ni las líneas de expresión. Además, tiene un acabado luminoso y mantiene la piel hidratada todo el día, algo que hace que luzca supernatural. Image zoom Está disponible en 42 colores y te aseguro que es una de las mejores bases que he usado. ¿Lo mejor de todo? En este momento este increíble producto está a mitad de precio. Normalmente cuesta $44, pero gracias a los especiales del Cyber Monday, ahora la puedes obtener por $22 en Sephora.com.

