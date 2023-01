Este bálsamo de labios con color está causando sensación y tienes que ver por qué Este producto, además de hidratar los labios como ningún otro, los hace lucir con más volumen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El bálsamo labial es uno de los productos de belleza que más necesitamos en cualquier temporada del año, pero no podemos negar que en los meses de frío es cuando más se resecan los labios y la piel. Son varios los productos que podemos usar para mantener los labios hidratados y suaves y entre esas cosas están las mascarillas, las cuales podemos usar dos veces a la semana, al igual que los exfoliantes, que ayudan a quitar la piel muerta. Pero, el producto que más usamos para este mal, es el bálsamo o hidratante. Los bálsamos, además de mantener los labios sintiéndose como seda, son la base perfecta para los labiales. Ahora bien, tienes que probar los hidratantes de labios con color. Si bien es cierto que muchas prefieren los labiales mate, que duran horas y que no se quitan ni aunque comas, lo cierto es que, para muchas otras chicas, incluyéndome a mí, los hidratantes con color se han convertido en un must. De hecho, estos labiales se han vuelto tan populares que muchas marcas ya tienen su propia versión. Uno de los más populares del momento es el Phantom Volumizing Glossy Balm, de Hourglass, y por muy buenas razones. Viene en un empaque muy chic y práctico, por lo que es muy fácil de aplicar. Está compuesto con lactato de mentilo que da una sensación refrescante, al igual que una mezcla de emolientes y aceites que hidratan, suavizan y acondicionan. Este bálsamo, disponible en 8 tonos, se siente increíble en los labios y hace que estos luzcan con más volumen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Balsamo con color, Hourglass Credit: Cortesía El Phantom Volumizing Glossy Balm, de Hourglass cuesta $36 y lo puedes obtener en sephora.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Este bálsamo de labios con color está causando sensación y tienes que ver por qué

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.